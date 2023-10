Inghilterra, Trippier: “Siamo cresciuti tanto, Bellingham spaventoso”

Il terzino del Newcastle e della nazionale inglese Trippier ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida a Wembley contro l’Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania: “Siamo cresciuti tanto. Abbiamo perso la finale degli Europei, ma la cosa più importante è che continuiamo a fare progressi, stiamo facendo molto bene. Abbiamo giocatori che possono cambiare le partite, ogni reparto è in grado di portare gol. Abbiamo giocatori come Bellingham, Maddison, Saka, Foden che possono cambiare la partita in qualsiasi momento e che sono ancora molto giovani. Rappresentare l’Inghilterra è una grande cosa e questi ragazzi meritano di farlo perchè stanno giocando ai massimi livelli“. Trippier si è soffermato sul momento di forma straordinaria di Bellingham: “E’ spaventoso per la maturità, la qualità e l’aggressività che possiede. Non mi sorprende che a Madrid i tifosi del Real già lo adorino. Jude ha fatto cose incredibili al Dortmund e si è portato dietro l’esperienza maturata in Germania. Gioca con libertà, con sicurezza e con i campioni che al suo fianco migliorerà ulteriormente, anche perché, ed è davvero incredibile, ha soltanto 20 anni”.