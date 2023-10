Highlights e gol Taranto-Crotone 2-1: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 45

Il Taranto di Eziolino Capuano passa nel big match contro il Crotone. Per il Taranto la partita poteva essere quella della svolta, così come raccontato dal tecnico in settimana. La prova dei ragazzi di Capuano ha dimostrato la voglia di far bene: di Kanoute e di Cianci i gol che hanno portato i tre punti. Per il Crotone tardivo il gol di Tumminiello.