AZ Alkmaar vieta ingresso allo stadio a 43 tifosi dopo assalto contro il West Ham

Sono 43 i tifosi dell’AZ Alkmaar a cui sarà vietato in futuro l’ingresso allo stadio dopo l’aggressione a parenti e amici dei calciatori del West Ham, al termine della semifinale di Conference League. In una nota il club ha fatto sapere che potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti in futuro, ricordando che anche la polizia ha avviato un’indagine. Si attende anche l’inchiesta Uefa che potrebbe portare a sanzioni severe per l’Az.