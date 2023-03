Inghilterra, Southgate: “Abbiamo lottato e portato a casa una vittoria storica”

Il Ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha commentato la vittoria della sua Nazionale contro l’Italia per 2-1. “Kane è stato straordinario, battere il record in queste condizioni dimostra tutta la forza mentale che lui ha. Anche i compagni hanno esultato per lui e questa è una reazione sia al record che a ciò che ha dovuto subire in Qatar”. Poi sulla prestazione al Maradona ha commentato: “Oggi abbiamo mostrato due volti diversi, abbiamo controllato molto bene il gioco nella prima frazione, a inizio ripresa abbiamo sbagliato delle decisioni e l’inerzia è cambiata. Poi abbiamo dovuto gestire l’espulsione ma siamo riusciti a restare compatti. Abbiamo lottato, sofferto e poi portato a casa una vittoria storica”. Southgate ha concluso: “Ora dobbiamo pensare alla sfida con l’Ucraina, sarà difficile e ci sarà bisogno del nostro pubblico”.