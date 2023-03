Cancelo sull’esonero di Nagelsmann: “Lo ringrazio, Tuchel spero mi faccia vincere la Champions che mi ha tolto”

Joao Cancelo, appena arrivato al Bayern Monaco, ha commentato dopo la sfida con il Liechtenstein vinta dal suo Portogallo, suo il gol dell’1-0, il sorprendente esonero di Julian Nagelsmann da parte del suo club: “L’ho appena scoperto. So che non lo troverò al ritorno ma lo ringrazio”. Cancelo ha chiuso spendendo delle parole su Tuchel, principale candidato a sedersi sulla panchina del Bayern, che gli ha tolto la gioia di vincere la Champions League da allenatore del Chelsea in finale con il suo City: “Tuchel? Mi ha fatto perdere una Champions, spero che quest’anno me la faccia vincere”.