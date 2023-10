Inghilterra-Italia, rafforzata la sicurezza dopo i fatti di Bruxelles

Sicurezza rafforzata e allerta massima a Wembley in occasione della partita Inghilterra-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2024, in programma stasera. Lo riporta Sky Sport News. Una decisione maturata all’indomani dell’attentato di Bruxelles in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi e che ha portato all’interruzione del match Belgio-Svezia.

Come ha fatto sapere la Metropolitan Police di Londra c’è “solido piano di polizia in atto” e che i tifosi possono essere “rassicurati” sul fatto che ci sarà una “presenza di polizia altamente visibile”. “Abbiamo lavorato con i nostri partner, inclusa la FA, nelle settimane precedenti a questa partita per garantire a coloro che frequentano l’area di Wembley di godersi questo match. I nostri agenti hanno esperienza nella gestione di eventi di ordine pubblico su larga scala ed è in atto un piano flessibile per ridurre la probabilità di crimini e disordini e fornire una risposta tempestiva a qualsiasi eventuale incidente”, ha detto il sovrintendente Gerry Parker. Come riporta LaPresse, non è previsto un protocollo speciale di sicurezza per la delegazione italiana. Ma l’allerta è massima.