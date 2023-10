Milan, Reijnders: “Felice di essere in rossonero. Puntiamo allo Scudetto”

“Mi sono trovato bene da subito, è nato un ottimo feeling e sono felice di essere un giocatore rossonero”. Così Tijjani Reijnders parla del suo primo impatto con il Milan in un’intervista rilasciata a Sportmediaset.“Siamo una squadra con molte qualità e vogliamo vincere lo scudetto. Ora abbiamo tre partite difficili ma che sono fiducioso di poter riuscire a vincere”. Il centrocampista olandese ricorda anche la sconfitta nel derby: “Brutto perdere così, per 5-1, un derby, ma l’Inter è stata un ottimo avversario e comunque dopo abbiamo risposto bene sul campo nelle partite successive, tanto che ora siamoin vetta al campionato”. “Champions League? Siamo un’ottima squadra e possiamo fare bene sia in campionato che in Champions, sì”, conclude.