Inghilterra-Italia, Gravina: “Sarà una partita difficile. Due anni fa a Wembley una serata memorabile”

“Stasera sarà una partita difficile, lo dice la storia. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta, stiamo cercando di diffondere il seme di un rinascimento sportivo perchè aldilà della vittoria quello che conta è la strada che si percorre per arrivarci”. Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto presso l’Ambasciata italiana a Londra a poche ore dalla sfida tra Inghilterra e Italia valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. “A Wembley l’11 luglio di due anni fa fu una serata memorabile. Una vittoria che ha lasciato il segno in tutte le sue modalità, che conserviamo perchè ha dei connotati fondamentali – aggiunge Gravina – quella squadra ‘normale’ è diventata ‘speciale’ nel corso del cammino di quell’Europeo e che ha dimostrato come si possono raggiungere, grazie al gruppo, gli obiettivi anche quando non si è favoriti”.

Nel corso dell’evento denominato ‘Italia-Inghilterra, derby d’Europa’ nella sala d’onore dell’ambasciata di Londra verranno premiati Fabio Capello, firma del primo successo dell’Italia in Inghilterra esattamente 50 anni fa, Gianfranco Zola, miglior giocatore italiano nel campionato inglese, e Angelo Ogbonna secondo nella classifica presenze italiane all time in Premier.