Attentato Bruxelles, Infantino: “Scioccato e rattristato per la tragica morte di due tifosi svedesi”

“Sono profondamente scioccato e rattristato per la tragica morte di due tifosi svedesi a Bruxelles vicino lo stadio dove il Belgio stava affrontando la Svezia per le qualificazioni a Euro 2024”. Lo dichiara su Instagram il presidente della Fifa Gianni Infantino in seguito all’attacco terroristico di ieri sera nella capitale belga. “A nome della Fifa e della comunità calcistica, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. I nostri pensieri sono rivolti ai cittadini di Belgio e Svezia, alle rispettive squadre nazionali e alle loro federazioni”, ha aggiunto il capo della federazione calcistica internazionale.