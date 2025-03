Victor Osimhen sembra essere rinato con la maglia del Galatasaray. In prestito dal Napoli, l’attaccante nigeriano sta vivendo una stagione straordinaria, tanto da attirare nuovamente le attenzioni dei top club europei.

Juventus e Inter lo stanno seguendo da vicino in vista della prossima estate, ma non sono le uniche: anche dall’Inghilterra e dalla Bundesliga si registrano sondaggi sempre più insistenti. E i numeri parlano chiaro: 26 gol in 30 partite stagionali, di cui 20 nella Super Lig e 6 in Europa League, con una media realizzativa di altissimo livello. Prestazioni che hanno riacceso i riflettori su un calciatore che sembrava in crisi dopo l’ultima, altalenante stagione a Napoli.

In Turchia, Osimhen ha ritrovato la condizione fisica e, soprattutto, la fiducia nei propri mezzi. In Nazionale, ha già lasciato il segno con 3 reti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, confermando di essere ancora il punto di riferimento offensivo della Nigeria. Eppure, non tutto è rose e fiori. Dopo il deludente 1-1 contro lo Zimbabwe, proprio nelle qualificazioni, Osimhen non ha nascosto la sua frustrazione. A fine gara, è apparso visibilmente arrabbiato per la prestazione della squadra e per le occasioni mancate. Il video che ha immortalato l’ex attaccante del Napoli ha fatto il giro del web e stavolta non per un gol, né per un’acrobazia.

Osimhen perde le staffe, litigio con Boniface

La tensione era palpabile alla fine di Nigeria-Zimbabwe, partita terminata con un deludente 1-1 che ha complicato seriamente le speranze di Osimhen e compagni di qualificarsi ai prossimi Mondiali 2026. Victor Osimhen, autore del gol del vantaggio, non ha nascosto la frustrazione al fischio finale e ha mostrato un evidente nervosismo lasciando il campo. La sua reazione ha attirato l’attenzione non solo per l’intensità, ma anche per un momento di attrito con il compagno di nazionale Boniface. L’attaccante del Galatasaray, visibilmente scosso dal pareggio subito nei minuti finali, ha reagito con stizza al tentativo di Boniface di calmarlo.

Quando il giocatore del Bayer Leverkusen si è avvicinato, Osimhen lo ha respinto con fermezza, arrivando anche a spingerlo. Un gesto che ha mostrato tutta la frustrazione accumulata non solo per il risultato, ma per una campagna di qualificazione deludente e piena di occasioni sprecate. La tensione tra i due, però, si è fortunatamente stemperata poco dopo. I due giocatori sono stati visti successivamente all’aeroporto mentre parlavano serenamente, segno che lo scontro era figlio della rabbia del momento. Per Osimhen, il sogno Mondiale rischia seriamente di sfumare ancora una volta, e la pressione inizia a farsi sentire.