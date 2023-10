Highlights e gol Ucraina-Macedonia 2-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Redazione 89

Gli highlights e i gol di Ucraina-Macedonia 2-0, match di qualificazione agli Europei del 2024. A Praga Zinchenko e compagni salgono a quota 10 punti in classifica, con due partite in più degli azzurri (6). Decisivi i gol di Sudakov (conclusione deviata dalla distanza al 30′) e Karavaiev (sinistro dalla lunga distanza al 94′). Non bastano i lampi di Ademi alla Macedonia. Ecco le azioni salienti della partita.