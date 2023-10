Calcio, il nuovo agente FIFA Facchinetti: “Sulla questione scommesse i giocatori lasciati da soli”

Il neo agente FIFA Francesco Facchinetti è intervenuto sui social per commentare le vicende emerse in ambito scommesse calcistiche. “La questione calcio scommesse è molto triste perché mette alla luce la solitudine di questi giocatori che sono lasciati allo sbando. Ci vuole un codice etico e morale e chi ha la responsabilità di curare il processo di crescita di uno sportivo deve avere le palle per educare chi gestisce. Troppo facile guadagnare milioni di euro senza avere delle responsabilità“, ha scritto scagliandosi contro i colleghi.