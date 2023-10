Cile, Sanchez: “Non sono un numero 9, è difficile giocare spalle alla porta”

L’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, dopo la vittoria del suo Cile contro il Perù, ha parlato ai microfoni di ESPN ha espresso un certo disappunto per il suo ruolo in campo: “Io sono abituato a giocare davanti alla porta, mentre giocare spalle alla porta e contro una difesa chiusa è molto difficile. Questo soprattutto per me che non sono un numero 9. Il mio obiettivo è aiutare la squadra, è importante saper giocare in quella posizione”.