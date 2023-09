Highlights e gol Slovacchia-Portogallo 0-1: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Redazione 7

Gli highlights e le azioni salienti di Slovacchia-Portogallo 0-1, match di qualificazione agli Europei del 2024. Al 43′ è un gol di Bruno Fernandes su assist di Bernardo Silva a decidere lo scontro diretto del girone J. Niente da fare per Cristiano Ronaldo, che resta a secco di reti. Cinque vittorie, zero sconfitte, quindici gol fatti e zero subiti per il Portogallo in questo percorso che porta alla rassegna continentale.