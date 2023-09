Serie C 2023/24: l’Olbia fa bottino pieno, reti inviolate tra Pineto ed Entella

Seconda giornata di campionato per il Girone C di Serie C. Termina a reti bianche tra Pineto ed Entella, secondo pareggio stagionale per entrambe le formazioni. Primo tempo a reti inviolate: i padroni di casa ci provano già al terzo minuto con il colpo di testa di Gambale, deviato in corner da De Lucia. All’ottavo sono invece gli ospiti a sfiorare la rete con il tap-in a due passi dalla porta di Zamparo, Tonti effettua un miracolo e salva il pareggio. Ripresa che prosegue a ritmi moderati e con mancata di concretezza. Al 71′ l’Entella spreca l’occasione del vantaggio con Santini che la mette dentro per Disanto, mancino in diagonale, Tonti para. Nessuno riesce a sbloccarla, termina 0-0.

L’Olbia si porta in vetta alla classifica, i padroni di casa invece firmano la seconda sconfitta stagionale. Reti inviolate nella prima frazione di gioco, nonostante le diverse occasioni ottenute dai padroni di casa. Al secondo minuto è Sylla ad andare alla conclusione, è poi Pucciarelli qualche minuto più tardi a mettere in area un cross interessante: nessuno però riesce ad arrivarci. Gli ospiti ci provano poi al 28esimi con Ragatzu che tenta la conclusione a giro, Neri salva la sua formazione. Nella ripresa è Karlsson al 64esimo a tentare ti sbloccare il risultato di testa, è poi Cavuoti qualche minuto dopo che conclude in maniera ravvicinata, ma è ancora il portiere avversario a salvare la Vis Pesaro. A mettere la firma sul match e poi sulla definitiva vittoria è Bellodi a dieci dalla fine, bottino pieno per i Bianchi.