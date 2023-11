Highlights e gol Repubblica Ceca-Moldavia 3-0: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 2

Il video con gli highlights di Repubblica Ceca-Moldavia 3-0, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. La formazione di casa la sblocca subito con Doudera al 14′, poi complice anche la superiorità numerica la chiude nella ripresa con Chory al 72′ e con il capitano Soucek a un minuto dal novantesimo. Repubblica Ceca che si qualifica così per gli Europei 2024, eliminata invece la Moldavia che aveva bisogno di un successo per agguantare una storica qualificazione.