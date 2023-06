Highlights e gol Olanda-Georgia 1-1: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 25

Una rete per parte tra Olanda e Georgia, termina 1-1 la terza giornata e ultima per i gironi degli Europei Under 21. A sbloccare il risultato ci pensano i georgiani con la grandissima rete messa a segno da Davitashvili alla fine del primo tempo, arriva dopo poco il pareggio con il gol rasoterra di Taylor. Conquista così il passaggio ai quarti di finale della competizione la Georgia insieme al Portogallo, eliminata l’Olanda insieme al Belgio. Di seguito gli highlights del match.