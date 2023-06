Europei Under 21 2023, Portogallo ai quarti di finale: Balgio battuto 2-1 ed eliminato

Il Portogallo vola ai quarti di finale degli Europei Under 21 insieme alla Georgia, che passa da prima dopo l’1-1 con l’Olanda. La nazionale di Rui Jorge vince la prima partita del torneo contro il Belgio per 2-1 grazie ai gol di Joao Neves e Dantas (rigore) e approda al prossimo turno. Dopo dieci minuti, le due nazionali hanno subito un’occasione da gol a testa con Openda e Pedro Neto. Le difese si salvano in un primo tempo che per il resto concede poche emozioni. Al 10′ il Portogallo sfiora l’1-0: Pedro Neto calcia da fuori, la palla viene sporcata sui piedi di Fabio Silva che controlla e calcia, ma Vandevoordt risponde presente e devia in calcio d’angolo. Il killer istinct a Fabio Silva manca anche ad inizio ripresa, quando sugli sviluppi di un angolo e di una sponda di testa di Joao Neves, da due passi tenta un improbabile assist e non il tiro in rete. La difesa allontana, ma al 56′ arriva il gol: su una palla spiovente in area, il 18enne Joao Neves non ci pensa un attimo e lascia partire un tiro al volo che si infila all’angolo. Il Belgio risponde: Openda si muove lateralmente e crossa in area, dove Vertessen anticipa tutti e di testa deposita in rete. Dopo un errore sotto porta dello stesso attaccante belga, è un’ingenuità di Debast a condannare gli uomini di Mathijssen. In area, su un rinvio sbilenco della difesa, Debast colpisce al viso Paulo Bernardo. Per l’arbitro è rigore, dagli undici metri va capitan Dantas che non sbaglia. Il Portogallo si qualifica da seconda ai quarti di finale e affronterà la prima del gruppo C (l’Inghilterra). Eliminate Belgio e Olanda, che ha pareggiato 1-1 contro la sorprendente Georgia.