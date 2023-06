Highlights e gol Macedonia del Nord-Ucraina 2-3: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Christian Poliseno 46

Il video dei gol e degli highlights di Macedonia del Nord-Ucraina, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Rimonta incredibile per i gialloblù. Macedoni che passano in vantaggio al minuto 31′, su rigore, con Bardhi. Raddoppia con un gran gol Elmas poco dopo. Nel secondo tempo poi, la rimonta ucraina: 62′ Zabarnyi, 67′ Konoplja, 83′ Cyhankov. Da segnalare poi l’espulsione tra i macedoni di Musliu al 72. 2-3 il risultato finale. Ecco gli highlights del match.