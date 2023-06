Amichevoli Internazionali: passo falso della Germania che cade con la Polonia. Vincono Serbia e Svezia

Nella serata che ha introdotto la giornata di qualificazioni ai prossimi Europei, le nazionali non impegnate sono scese in campo per una serie di Amichevoli Internazionali. Per l’Europa sicuramente un match di prestigio è stato quello fra Polonia e Germania che ha dato vita ad un match equilibrato, dal quale è uscita vincitrice la squadra di casa con la firma di Kiwior, difensore dell’Arsenal al centro dei pensieri di mercato del Napoli.

Altra amichevole per la Svezia che, contro l’Australia, ha dato spettacolo al proprio pubblico. I Socceros sono andati avanti dopo pochi minuti (gol di McCovatt), ma poi la Svezia è uscita fuori con un roboante 4-1 che ha portato le firme di Karlsson (doppietta), Quaison ed Elanga. Vittoria e gol anche per la Serbia che, orfana di Vlahovic, ha battuto in rimonta la Giordania per 3-2 con i gol di Erakovic e Joveljic (doppietta).