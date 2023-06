Disastro Italia: per la quarta Olimpiade di fila niente qualificazione ai Giochi

Non bisogna nascondersi, l’Under 21 azzurra andava in Romania per disputare un ottimo Europeo di categoria, ma soprattutto per guadagnarsi dopo tanti anni una qualificazione Olimpica. E invece, ancora una volta, ai prossimi Giochi la nostra Nazionale non ci sarà. Per la quarta edizione consecutive dopo Londra, Rio e Tokyo, anche a Parigi il torneo calcistico non ci vedrà impegnati. E se queste quattro mancate partecipazioni le aggiungiamo alle due – ben più importanti, sia chiaro – mancate qualificazioni Mondiali, sicuramente ne esce un quadro non proprio dei migliori per il nostro sistema calcio.

Per provare a raggiungere l’obiettivo si era deciso di far tornare in Under gente come Tonali e Gnonto, ormai saldamente nel giro della Nazionale maggiore. Si era fatto un tentativo anche con Moise Kean, salvo rinuncia di quest’ultimo. Insomma, da tutte le parti c’era l’intenzione di tornare a disputare un torneo a cinque cerchi, e invece gli ultimi ad esserci riusciti saranno ancora i componenti di quella Nazionale allenata da Pierluigi Casiraghi che a Pechino 2008 si fermò ai quarti.