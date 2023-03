Highlights e gol Georgia-Norvegia 1-1, qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 33

Gli highlights e i gol di Georgia–Norvegia, match valevole per la seconda giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei 2024, in cui le due squadre non sono riuscite ad andare oltre un pareggio per uno: all’iniziale vantaggio degli scandinavi firmato da Alexander Sortloth ha risposto la rete nella ripresa di Mikautadze. In virtù di questo risultato Norvegia e Georgia salgono ad un punto in classifica nel girone A alle spalle di Spagna e Scozia che sono a tre. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.