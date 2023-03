Tanzania-Uganda interrotta al calar del sole: problemi con l’illuminazione dello stadio

Situazione borderline nelle qualificazioni della Coppa d’Africa 2023, dove la sfida Tanzania-Uganda è stata interrotta al calar del sole perché allo stadio vi sono dei problemi con l’impianto di illuminazione. La sfida è iniziata quando ancora vi era un po’ di luce, una volta accesi i riflettori però si sono verificati dei cali di tensione ed è emersa una problematica legata ai generatori elettrici. A quel punto era già buio pesto e la partita per il momento è stata dunque sospesa perché non vi sono le condizioni di visibilità per giocare.