Italia-Marocco, Bertolini: “Meglio nel secondo tempo, bisogna essere più cattive”

“Abbiamo fatto due settimane di lavoro molto intenso e si è pagata un po’ di brillantezza e di tensione. Nel secondo tempo si sono sciolte un po’ le gambe e la testa. Poi con i cambi sono cambiate delle situazioni tattiche in base alle caratteristiche delle giovatrici. Il secondo tempo è andato meglio per più fattori”. Lo ha detto il ct dell’Italia femminile, Milena Bertolini, a Rai Sport dopo il pareggio contro il Marocco per 0-0 nell’ultimo test premondiale. “Queste partite servono per vedere dei giovani e come possono calarsi in un contesto internazionale. Le indicazioni sono state positive, si sono viste cose su cui abbiamo lavorato e giovani di grande prospettiva”, ha aggiunto. “Troppi errori in fase realizzativa? Abbiamo avuto opportunita di fare gol soprattutto nel secondo tempo, bisogna essere più cattive, affamate e avere quella cattiveria agonistica che questa ragazze hanno e che devono assolutamente trovare. Ci arriveremo”, ha proseguito. “Cosa correggere? Migliorare nelle scelte a volte forziamo le giocate commettendo errori, bisogna migliorare la velocità di gioco della palla. Lavoreremo da qui al 24 luglio”, ha concluso.