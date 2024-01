Highlights e gol Gambia-Camerun 2-3: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 19

Il video con gli highlights e i gol di Gambia-Camerun 2-3, match valido per la Coppa d’Africa 2024. Partita pazza in cui succede tutto nella ripresa. Toko Ekambi sblocca la sfida al 56′, poi il Gambia pareggia al 72′ con Jallow e sogna il passaggio del turno grazie al gol di Colley all’85’. Il Camerun però riesce a ribaltarla in 4 minuti: prima l’autorete di Gomez e poi il colpo di testa di Wooh consegnano il 3-2 e il secondo posto nel girone ai Leoni indomabili. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.