Highlights e gol Francia-Olanda 4-0: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 35

Il video con gli highlights e i gol di Francia-Olanda 4-0, match della prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. I galletti partono come meglio non potrebbero e schiantano la formazione orange grazie ai gol messi a segno da Griezmann, Upamecano e Mbappé, tutti nel giro dei primi venti minuti di gioco. Nella ripresa ancora un gol di Mbappé e poi Maignan si prende lo sfizio di parare anche un rigore. Non c’è reazione degli ospiti, che dunque dovranno rincorrere nel girone. Di seguito ecco le immagini salienti.