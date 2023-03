Highlights e gol Serbia U21-Italia U21 0-2: amichevole 2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 8

Bene l’Italia Under 21 nell’amichevole affrontata questo pomeriggio contro la Serbia. La formazione di mister Nicolato si è imposta per 2-0 sui serbi grazie alla doppietta messa a segno da Mulattieri nella seconda frazione di gioco. Di seguito gli highlights del match che ha preso il via alle ore 18 e ha registrato il successo degli azzurrini.