Highlights e gol Francia-Gibilterra 14-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights di Francia-Gibilterra 14-0, match della fase a gironi di qualificazioni agli Europei del 2024. Tutto facile per i Bleus che vincono 14-0 e fanno segnare la vittoria più larga in competizioni ufficiali della loro storia. Due autogol e un’espulsione indirizzano la partita. Poi Zaire Emery firma il tris e si fa male. In rete anche Mbappè (rigore e tripletta), Clauss, Coman (doppietta), Fofana, Rabiot, Dembele, Giroud (doppietta). Di seguito, ecco le azioni salienti della partita.