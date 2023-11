Qualificazioni Europei 2024: Olanda, Romania e Svizzera staccano il pass

Olanda, Svizzera e Romania qualificate alla fase finale degli Europei del 2024. Sono i verdetti della serata di qualificazioni al torneo continentale in programma in Germania, per quel che riguarda i gironi B e I. All’Olanda bastava vincere contro l’Irlanda per staccare il pass con una giornata d’anticipo. Non era in discussione l’esito, perché nell’ultimo turno gli Oranje avrebbero sfidato Gibilterra. Ma l’Olanda archivia la pratica già stasera con la vittoria per 1-0 sugli irlandesi grazie alla rete di Weghorst su spunto di De Vrij. Nello stesso girone la Francia passeggia contro Gibilterra, travolta 14-0 in quella che è la vittoria più larga nella storia dei Bleus. Due autogol nei primi cinque minuti spianano la strada ai ragazzi di Deschamps che dilagano. Zaire Emery segna il tris e si fa male per l’intervento killer di Santos (espulso col var). In rete anche Mbappè (rigore e tripletta), Clauss, Coman (doppietta), Fofana, Rabiot, Dembele, Giroud (doppietta).

Nel girone G Romania e Svizzera si prendono il pass. Alla Romania bastava evitare la sconfitta contro Israele. Ma va oltre, vincendo 2-1 con i gol del genoano Puscas e dell’ex Fiorentina Hagi in risposta al momentaneo vantaggio di Zahavi dopo 2′. Un risultato positivo anche per la Svizzera a cui basta il pareggio per 1-1 contro il Kosovo: Vargas sblocca il risultato, Hyseni pareggia.