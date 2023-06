Highlights e gol Croazia-Spagna 4-5 dopo rigori, finale Nations League 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 47

La Spagna vince la UEFA Nations League 2023! Le furie rosse, che dal 2008 hanno vinto due Europei e un Mondiale, adesso si laureano campioni anche in questa competizione, giunta alla sua terza edizione e vinta precedentemente da Portogallo e Francia. Dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti, i rigori hanno premiato la Spagna con lo score di 5-4: decisive, in tal senso, le due parate di Unai Simon e il rigore trasformato sul finire della serie da Carvajal. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.