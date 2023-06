Lecco-Foggia, aggredito tifoso rossonero: “Togli la maglia della tua Curva”

Aggredito tifoso rossonero prima della finale playoff di Serie C tra Lecco e Foggia. La vittima è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi mentre stava rilasciando un’intervista per l’emittente pugliese, i quali lo hanno intimato a togliersi la maglietta della curva della sua squadra. Al “no” del soggetto in questione, quest’ultimi hanno cominciato a scaldare gli animi per poi concludere in una vera e propria aggressione. Spintoni e un pugno in testa, la rissa è stata ripresa dall’emittente pugliese.