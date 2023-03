Qualificazioni Europei 2024, disfatta Spagna in Scozia: la Croazia passa in Turchia, tris Svizzera

Si chiude la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 e prima del ritorno dei campionati per club non mancano le sorprese nelle sfide di martedì. A cominciare dalla clamorosa disfatta della Spagna in Scozia, dove le Furie Rosse conoscono la sconfitta – la prima di De La Fuente da ct – ad Hampdey, contro i britannici tutto cuore e cross. La solita prestazione sopra le righe a livello dinamico da parte degli scozzesi frutta i tre punti al cospetto degli iberici, che vengono trafitti dalla doppietta di McTominay che segna al minuto sette sia nel primo che nel secondo tempo. Scozia che vola così in testa al gruppo A a punteggio pieno con 6 punti, 3 per la Spagna, 0 per Cipro che oggi riposava e che segue Georgia e Norvegia, entrambe a quota 1, frutto del pareggio del pomeriggio per 1-1.

Nel gruppo D perentoria vittoria da parte della Croazia, che passa sul campo della Turchia per 0-2, a Bursa arriva la doppietta di Kovacic, entrambi i gol nel primo tempo, e vuol dire testa della classifica a quota 4 in coabitazione con il Galles, che batte per 1-0 la Lettonia grazie al gol di bomber Moore. Tutto facile per la Svizzera nel gruppo I, dove gli elvetici spazzano via Israele con un netto 3-0. In gol Vargas, Amdouni e Widmer, sono 6 punti in classifica così come la Romania, che batte per 2-1 la Bielorussia. Nello stesso raggruppamento, Kosovo bloccato a sorpresa a Pristina da Andorra: a Zhegrova dopo nemmeno un minuto risponde Rosas.