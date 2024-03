Georgia qualificata a Euro 2024, tifosi in delirio a Tbilisi: incredibile invasione di campo (FOTO)

Incredibile invasione di campo alla Dinamo Arena di Tbilisi, dove i tifosi della Georgia hanno festeggiato la prima storica qualificazione agli Europei. I georgiani volano a Euro 2024 dopo aver battuto la Grecia ai gironi e al triplice fischio di Marciniak si è scatenato il delirio tra i tifosi, che stanno vivendo una serata leggendaria. Tanto da invadere il campo come raramente si è visto: terreno di gioco completamente pieno di tifosi e situazione caotica a livello di ordine pubblico, ma è grande festa per il popolo georgiano.

#Tbilisi Happening right now at Dinamo Arena as Georgian National Team qualifies for its first ever EURO.. Congrats! 🫡 🇬🇪#GNT pic.twitter.com/kH7piA0Hio

— Tornike Natchkebia (@MrTornike2) March 26, 2024