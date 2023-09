Francia, Thuram: “Grande serata, avrei potuto fare doppietta”

Marcus Thuram si è reso protagonista quest’oggi nel match tra Francia e Irlanda, firmando la seconda marcatura, valevole poi per la vittoria finale. Il primo gol con la maglia dei Blues subentrando a Oliver Giroud, uscito per infortunio al 36esimo. “Stasera avrei potuto fare doppietta, ma mi tengo il secondo gol per la prossima partita. Penso che come squadra siamo perfetti dal punto di vista aritmetico, anche se dobbiamo continuare a lavorare. È stata una grande serata”.