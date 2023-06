Francia-Italia, Carnesecchi: “Abbiamo giocato meglio, siamo una grande squadra”

“Ho visto una grande partita da parte dell’Italia con qualità calcistica elevata. Siamo stati superiori, ma non è bastato. Andiamo via con una sconfitta e con la consapevolezza di essere forti”. Lo ha detto il portiere dell’Under 21 Marco Carnesecchi ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta con la Francia all’esordio nell’Europeo di categoria. “Sono triste per il risultato, resettiamo e andiamo avanti. Con la Svizzera sarà come una finale, ora pensiamo a recuperare le energie”. Anche Rovella ha commentato la sconfitta: “Ho visto una grande Italia. La delusione è tanta, abbiamo fatto una grande partita e meritavamo qualcosa di più. Dobbiamo pensare alle prossime partite. Non dobbiamo fermarci agli episodi o è dura. Dobbiamo pensare alle prossime partite per qualificarci”.