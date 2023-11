Francia, Griezmann contro l’Uefa: “Ci fa giocare così tanto e poi non c’è nemmeno la Goal Line Technology”

“Non abbiamo vinto tutte le partite del girone perché qui manca la Goal Line Technology. Qui non ce l’hanno fatta a metterla. Penso che l’Uefa, che ha tutti quei soldi, debba fare molto di più se poi vuole che giochiamo così tanto”. Lo ha detto un infuriato Antoine Griezmann dopo il pareggio della sua Francia in casa della Grecia. La partita, finita 2-2, è viziata da un possibile gol fantasma al 90′ con la palla che sembrava dalle immagini entrate, ma senza la Goal Line Technology in terra ellenica a confermare il tutto.