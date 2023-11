Sport in tv oggi martedì 21 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 21 novembre. Ultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 per assegnare gli ultimi pass ma anche per definire gli accoppiamenti dei playoff. Spazio anche al basket con la NBA e l’Eurocup, al curling con gli Europei di Aberdeen e al tennis con le Finals di Coppa Davis a Malaga. In campo infine l’Italia Under 20 e l’Italia Under 21, rispettivamente contro Portogallo e Irlanda.