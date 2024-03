Francia, Deschamps: “Pogba? Colpo durissimo. Per Euro2024 ho tutto pronto”

Didier Deschamps, nella conferenza dove ha annunciato i convocati per i prossimi test, racconta di aver sentito Paul Pogba dopo la squalifica di 4 anni per doping: “Ho parlato con lui, è stato un colpo durissimo sia moralmente che psicologicamente. Si difenderà con tutte le sue forze. E’ stata una sentenza durissima da sopportare tutto quello che ha passato. Non mi piace assumere posizioni categoriche, gli auguro il meglio perché possa tornare a divertirsi in campo e a giocare”.

Il ct francese ha poi spostato l’attenzione sulle prossime amichevoli e su Euro2024: “Per l’Europeo ho le idee chiare. C’è uno zoccolo duro di una ventina di giocatore, ovviamente se non ci saranno problemi fisici. Su altri 3-4 giocatori ci saranno delle riflessioni, tutto dipende da cosa succederà da qui all’Europeo. Se ci saranno infortuni gravi da qui alla lista di maggio, dovremo trovare altre soluzioni.”

Infine dice la sua sulla situazione Mbappè-PSG e sul futuro della stella francese: “L’elemento freschezza in una grande competizione è qualcosa di essenziale. Quindi va bene che i giocatori abbiano il giusto minutaggio, ma giocando ogni tre giorni ci sarà stanchezza. Sono comunque scelte che spettano al suo allenatore. In ogni caso, mi sono già trovato in situazioni simili, con un giocatore che avrebbe dovuto firmare per un altro club durante un Mondiale o un Europeo e io ho dovuto aprire le porte della nazionale. Parlo con Kylian e con tutti i giocatori. Devo parlare della sua situazione, di cosa sta succedendo o potrebbe succedere”.