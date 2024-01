Formazioni ufficiali Sudafrica-Namibia, Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Sudafrica-Namibia, match valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Gara cruciale in ottica passaggio del turno visto che il Sudafrica, partito con una sconfitta contro il Mali, non può più sbagliare. La Namibia ha invece ottenuto una clamorosa vittoria contro la Tunisia e sogna altri tre punti per centrare con un turno d’anticipo una qualificazione insperata. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SUDAFRICA: In attesa

NAMIBIA: In attesa