Serie C 2023/2024, la Torres vince il derby: Olbia battuto 1-0

La Torres batte 1-0 l’Olbia e si porta a -3 dal Cesena capolista nel girone B di Serie C. La squadra di casa parte forte e accumula occasioni. Il più ispirato è Scotto che impegna Rinaldi in due occasioni nei primi venti minuti. Al 20′ però è Fischnaller a realizzare la rete dell’1-0. La difesa dell’Olbia allontana male una palla vagante in area, Zecca crossa in area e il centravanti di testa firma il gol del vantaggio. Ritmi più bassi invece nel corso della ripresa. L’Olbia ha il pallino del gioco in mano, mentre la Torres prova a colpire in ripartenza. Al 76′ Montebugnoli guida il contropiede e cerca la conclusione col destro, ma il suo tiro è fuori misura. Alfonso Greco torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Rimini. Sesta sconfitta consecutiva invece per l’Olbia di Leandro Greco.