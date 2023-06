Tennis, Federer: “Djokovic? Quello che ha fatto è incredibile”

Ospite in Germania in occasione del torneo di Halle, Roger Federer ha speso parole al miele per Novak Djokovic, reduce dalla vittoria di uno storico 23° slam: “Penso che ciò che è riuscito a fare Novak sia incredibile. Questo è un grande momento per essere un appassionato di tennis ma anche un giocatore“. Inevitabile poi una domanda sul GOAT: “Difficile dire un nome. Proprio l’altro giorno ho chiesto a un amico cosa sia più difficile, se vincere Wimbledon a 17 anni come Boris Becker o il Roland Garros a 36 anni come Djokovic. Onestamente non lo so“.