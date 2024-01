Coppa d’Africa 2024, Burkina Faso eliminato: il Mali sfiderà la Costa d’Avorio ai quarti

Il Mali batte 2-1 il Burkina Faso e si qualifica ai quarti di finale di Coppa d’Africa, dove sfiderà i padroni di casa della Costa d’Avorio. Dopo due minuti la nazionale di Chelle passa in vantaggio. E il Burkina Faso è tradito dal suo giocatore più rappresentativo: Edmond Tapsoba, difensore del Bayer Leverkusen, nel tentativo di allontanare palla dopo un palo colpito dagli avversari, calcia col piattone nella sua porta. Un autogol rocambolesco, che complica il compito degli Stalloni. Ad inizio ripresa il raddoppio. Traore vede un varco e premia il taglio di Sinayoko che si presenta a tu per tu con Diarra e lo batte facendo passare il pallone sotto le gambe. Superato il momento di difficoltà, il Burkina Faso torna in partita grazie ad un regalo del Mali. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Kouyate devia il pallone col braccio. Il var richiama l’arbitro che concede il rigore. Dagli undici metri va Traore che non sbaglia. E nel finale il Burkina Faso trova il 2-2: Dayo svetta di testa e segna. Scatta l’esultanza, ma il fuorigioco è evidente e l’assistente se ne accorge subito. Si tratta dell’ultimo brivido prima del triplice fischio. Mali-Costa d’Avorio ai quarti.