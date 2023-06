Formazioni ufficiali Italia-Spagna: Nations League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna. La nazionale di Roberto Mancini scende in campo contro la Spagna di De La Fuente in occasione della semifinale di Nations League. In palio c’è un posto in finale a Rotterdam contro la Croazia (reduce dalla vittoria ai supplementari sull’Olanda). Si tratta del quarantesimo incrocio tra le due nazionali. Di seguito, ecco le scelte dei due Ct, Mancini e De La Fuente con quest’ultimo che ha preso il posto di Luis Enrique e che punta subito a lasciare il segno.

Le formazioni ufficiali

Italia: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Acerbi, Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola, Zaniolo, Immobile.

Spagna: Unai Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata.