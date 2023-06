Formazioni ufficiali Italia-Olanda: Nations League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Italia-Olanda, sfida valida per la finale del 3° e 4° posto di Nations League 2022/2023. Le due squadre vogliono riscattarsi dopo le rispettive sconfitte in semifinale contro Croazia e Spagna e inseguono la vittoria. Possibile turnover di Mancini, che darà spazio ai giocatori che non hanno giocato nel match di pochi giorni fa. Difficile invece che rinunci alla sua formazione migliore Koeman, determinato a regalare una gioia ai tifosi orange in quel di Enschede. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 18 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-OLANDA

ITALIA: Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Cristante, Verratti, Gnonto, Retegui, Raspadori.

OLANDA: Bijlow, Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Akè, Wieffer, De Jong, Simons, Malen, Gakpo, Lang.