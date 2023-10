Formazioni ufficiali Italia-Malta, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Italia e Malta, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Molta curiosità per vedere come reagirà la Nazionale di Luciano Spalletti a tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni dentro e fuori da Coverciano. A prescindere dalla situazione a livello mentale dei giocatori, il ct è costretto a fare a meno di un gran numero di pedine fondamentali, da Chiesa a Tonali, passando per Zaniolo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 14 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-MALTA

ITALIA: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Locatelli, Bonaventura, Berardi, Raspadori, Kean.

MALTA: Bonello, Mbong, Apap, Pepe, Muscat, Camenzuli, Guillaumier, Kristensen, Yankam, Montebello, Mbong.