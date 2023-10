Taranto, Capuano: “Anche se succedesse l’impossibile, non abbandonerei mai la nave”

Il tecnico del Taranto, Eziolino Capuano, nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Antenna Sud’, ha commentato la decisione della Lega Pro di far disputare la gara tra i pugliesi e il Crotone e porte chiuse: “Lo sfogo del presidente Giove è legittimo. La città, i tifosi, la squadra e lo staff tecnico sono stati vittime di un qualcosa di impensabile, di cui però non accuso nessuno. Non accuso il sindaco, ma da quando sono in questo club il presidente non ci ha mai fatto mancare nulla. Il sindaco non può creare allarmismi e, di conseguenza, perplessità nella squadra. Anche se succedesse l’impossibile, non abbandonerei mai la nave. Sto cercando di tenere la squadra fuori da queste vicende, i ragazzi devono pensare al campo”.