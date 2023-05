Formazioni ufficiali Argentina-Uzbekistan, Mondiali Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Argentina-Uzbekistan, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023. Esordio soft per i padroni di casa, che debuttano davanti al loro pubblico contro l’Uzbekistan. Match sulla carta a senso unico, con i sudamericani ampiamente favoriti. Arbitra l’esperto Letextier. Fischio d’inizio fissato per le ore 23.00 di sabato 20 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA: Gomes Gerth, Aguirre, Barco, Carboni, Di Lollo, Giay, Gomez, Perrone, Soule, Tanlongo, Veliz.

UZBEKISTAN: Boymurodov, Abdurahmatov, Askarov, Esanov, Fayzullayev, Khusanov, Makhamadjonov, Ortikboev, Rahmonaliyev, Urozov.