Flop Nazionale, Fiorello: “Diamo tempo a Spalletti, noi italiani vogliamo sempre tutto e subito”

“Diamogli tempo, è solo la prima partita. Noi italiani vogliamo tutto e subito. Certo che il bacino di calciatori si restringe sempre di più ma aspettiamo a giudicare”. Lo ha detto lo showman Rosario Fiorello a margine di un evento, così come riporta l’Ansa, parlando della Nazionale di Luciano Spalletti, reduce dall’esordio con flop in Macedonia del Nord, un pareggio che rischia di complicare le cose per gli azzurri in chiave Euro 2024.