Cile, il ct Berizzo annuncia che Sanchez giocherà contro la Colombia: l’Inter storce il naso

L’Inter non ha gradito la gestione di Alexis Sanchez da parte della Nazionale del Cile, che nonostante l’anemia del Nino Maravilla ha intenzione di mandarlo in campo contro la Colombia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avevano già chiesto all’attaccante di restare a Milano per risolvere il problema con calma, ma lui si era voluto comunque recare in Sudamerica. Dopo l’assenza contro l’Uruguay a causa dell’anemia, la speranza era quella di vederlo a riposo anche contro la Colombia. Il ct Berizzo ha invece annunciato che Sanchez sarà a disposizione e scenderà in campo nella prossima gara. Una situazione che ha infastidito particolarmente l’Inter, anche in virtù della risposta dello staff medico cileno dopo un confronto con la società.