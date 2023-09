Qualificazioni Europei 2024, combinazioni Italia: agli azzurri servono quattro punti con l’Ucraina

Il pareggio in Macedonia del Nord complica i piani per l’Italia in ottica qualificazione diretta agli Europei 2024: ecco allora le combinazioni degli azzurri per le restanti cinque partite del girone. E’ ancora presto per fare dei calcoli esatti, visto che c’è più di metà girone da giocare, ma è chiaro come ci sia più di una probabilità che siano le sfide con l’Ucraina, martedì a Milano e poi in Polonia, a decretare il piazzamento degli azzurri, che verosimilmente potranno lottare solo per il secondo posto. Implicando che sia l’Italia che l’Ucraina sia in grado di battere Macedonia del Nord e Malta al ritorno, gli azzurri oltre alle due sfide dirette hanno anche una trasferta sul campo dell’Inghilterra, nella quale potremmo anche perdere qualora dovessimo ottenere, oltre ai sei punti contro le formazioni in teoria più deboli del girone C, quattro punti con gli ucraini.

Dunque 14 punti possono qualificare l’Italia, perché in tal caso l’Ucraina potrebbe ottenerne al massimo 14 anch’essa, ma con gli scontri diretti a sfavore. Una vittoria e una sconfitta, per esempio, ci costringerebbe a dover fare poi risultato pieno a Wembley, ma solo se comunque avremo la differenza reti favorevole nei due scontri diretti con l’Ucraina. Due pareggi con gli ucraini ci obbligherebbero a vincere le tre restanti sfide per poi, in caso di parità di punti a fine girone, dover verificare i criteri successivi, dunque differenza reti totale (al momento +1 Italia e 0 Ucraina), gol segnati e così via. Se l’Italia non dovesse piazzarsi tra le prime due del girone C, lo ricordiamo, c’è l’ancora di salvezza dei playoff, ai quali saremmo in automatico qualificati da vincitori dell’ultimo gruppo di Nations League.

ITALIA DIRETTAMENTE A EURO 2024 SE: